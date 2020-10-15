Как заставить аудиторию слушать?

Обычно аудитория не ждёт оратора с распростёртыми объятиями. Как правило, говорящему приходится "расшевеливать", "достукиваться" до неё. Причем аудитория больше склонна сопротивляться воздействию, которое на неё пытаются оказать. Это нормально - стремление личности противостоять внушению - нормальная защитная реакция. А потому, в процессе выступления возможен ряд помех. Правда, есть несколько хороших практических советов.

Хорошая устная речь, публичная речь - это искусство. Трудности с выступлениями бывают по нескольким причинам: во-первых, оратор может волноваться. Во-вторых, он может забыть, о чем собирался говорить. В-третьих, он может бояться вопросов и опасаться, что не уложится в отведённое время. Трудностей много, но нужно учиться анализировать и исправлять ошибки. Этому хорошо учат в школе ораторского мастерства.

Итак, самые важные моменты. Первая фраза выступления должна быть продумана - её нужно заготовить заранее и хорошо выучить. Выступление может закончиться провалом, если запнуться на первой же фразе, и вдруг, ни с того ни с сего начать задумываться, с чего Вы начнёте. Такого оратора публика сразу сочтёт неуверенным. Поэтому первая фраза должна быть чёткой и понятной для слушателей. Её нужно отрепетировать.

Второй момент - это драматизм. Это напряжение в тексте. Драматизм можно создать, сталкивая разные точки зрения, вступая в спор с каким-либо мнением. Драматизм также нужно создать на этапе подготовки текста.

Следующее - эмоциональность. Она, безусловна должна быть. Слушатель должен понимать, что Вам не безразлично то, что Вы говорите. Другое дело, что нельзя быть излишне эмоциональным - иначе слушатель рискует испытать чувство неловкости при виде эмоционального разгула. Лучше приводить факты, которые вызовут у слушателей эмоции, нежели чем самому говорить излишне эмоционально.

Ещё есть такой момент - краткость. Краткость вообще сестра таланта. Но ко всему прочему, краткие выступления рассматриваются аудиторией как наиболее умные и правильные, в которых содержится истинная информация. Нужно учиться говорить коротко.

Ах да, и еще. Порой, если то позволяет формат выступления, хорошо бы было вступать с публикой в диалог.

Успехов Вам в Ваших выступлениях!