Почему татары не хотят быть татарами: логичный процесс или результат политики властей Татарстана?

В последнее время татары часто говорят о том, что их национальную идентичность нужно спасать: если ситуацию не изменить, то через полвека народа и не останется вовсе. Причин этому много: баталии вокруг языка, культура, странная политика государственных органов. Журналист ProKazan Рамиль Акберов разобрался, как так вышло, что в Татарстане приходится спасать татарскую идентичность.
На прошлой неделе на второе заседание собралась комиссия по спасению татарского языка. Вопросы на повестке, конечно, самые важные: объявление конкурсов и издание журналов (кто-то сейчас читает журналы?), в селах предложили установить радио для звучания оттуда татарской речи. В общем, с такими спасителями и враги не нужны. Но несмотря на комичную (во всяком случае, пока) деятельности комиссии по спасению татарского языка, проблема действительно есть: часть татар не ощущают и самое главное, не хотят ощущать себя татарами.
Сразу скажу, что в своих размышлениях я оставлю деревенских татар: там с национальным самосознанием все в порядке, поэтому проблема так остро не стоит. Другое дело, что татарская деревня умирает, ее молодежь почти в полном составе уезжает в город, где с национальной идентичностью все значительно хуже.
А с чего ты взял, что проблема существует, спросите вы? Республика называется Татарстаном, пост главы региона и большинство ключевых постов заняты татарами. Только с каждым годом количество разговаривающих на татарском уменьшается, да и если бы все было хорошо, то никакую комиссию по спасению языка создавать и не понадобилось бы.
Начнем с больной темы - языка. Казань является русскоязычном городом: услышать на его улицах татарскую речь можно, но не особо часто. Почему? Велик соблазн заговорить про отмену обязательного татарского и навлечь толпу споров в комментариях, но об этом позже. Легче всего сказать, что татарский дошел до такой жизни из-за того, что теперь его можно не изучать в школах. Но это не так: и в те времена, когда каждый школьник был обязан учить два государственных языка республики, дела татарского обстояли увы, не очень.
Работа комиссии по спасению татарского языка пока вызывает много вопросов
Главной причиной ваш покорный слуга считает урбанизацию, которая неизбежно приводит к «культурной монополизации», или глобализации, кому как удобно. Русский язык оказался банально удобнее для ежедневного общения, чем татарский: возможно, кому-то это не совсем приятно признавать, но реальность не совсем приятная штука. Даже татары, хорошо знающие родной язык, очень часто впутывают в свою речь русские слова. С такой же проблемой столкнулись и украинцы: несмотря на всех их усилия по развитию/насаждению (тут уж кто как называет) украинского языка, большая часть населения продолжает разговаривать на русском. Да, украинцы в силу независимости когда-нибудь наверняка добьются своего, но для нас важно другое: молодой и сельский язык (это не оскорбление, а просто факт) проигрывает конкуренцию развитому русскому языку.
Можно было изящно обогнуть острые углы и после этого тезиса перейти к другим аргументам, но тема будет неполной будет без «плача Ярославны» о запрете изучения татарского в школах. Рассуждения о правильности такого шага не предмет сегодняшнего блога, но свою роль в угасании татарского языка роль это, конечно, сыграет. Только на нынешнее положение дел это пока не повлияло: то поколения школьников, у которых не будет обязательного татарского, еще просто не успело вырасти.
О перспективах местной культуры и языка высказался и директор школы "СОлНЦе", известный борец за преподавание татарского языка Павел Шмаков:
«Татарская культура не загибается. У меня ощущение, что идет внешнее давление из-за нынешнего отношения государства, как в 90-ых годов велось давлений на учителей русского языка в Татарстане. А когда политика государства неправильная, в народе появляются ростки сопротивления. Большое количество детей хотят на самом деле учить татарский язык. Нужен учитель, который покажет, что этот предмет красив, интересен».
А теперь о самом главном - культуре. Сейчас время монополий: крупные компании активно поглощают малые. То же самое и с культурой: в условиях урбанизации «большие» культуры активно поглощают малые. Это, кстати, касается и русской культуры: большинство форматов того, что смотрит и слушает наша молодежь, просто адаптированы с западных аналогов. Получается несправедливая вещь: сильный становится сильнее, а слабый - ещё слабее.
В случае с татарской культуры все ещё хуже: в ней очень мало того, что могло бы заинтересовать городского миллениала. Тукай, Салават, эчпочмаки - это, конечно, прекрасно, но что дальше? Такое чувство, что татарская культура, к сожалению, так осталась в 80-90 годах, не родив новых смыслов и идей. Сейчас в этом направлении делаются вроде бы правильные шаги: печатаются футболки с забавными принтами, появляются мемы, рисующие Татарстан краем вкуснейшего чак-чака и сказочного катыка. Такие мелочи вовсе не мелочи: молодёжь считывает смыслы вовсе не через гигантские тексты, а с песен, мемов, клипов Моргенштерна на ютубе (о времена, о нравы). Но если заниматься только этим, то татары станут «сувенирным народом»: ну да, есть там такие с эчпочмаком и сабантуем, президент у них ещё такой смешной. Скромность украшает только тех, кому больше нечем себя украсить - поэтому, окончу мысль выводом-советом: спасение татар в их любви к прекрасному и созданию себя заново через эту любовь.
Так бывает, что враг - в отражении. В случае с нежеланием татар быть татарами это пословица обретает свои очертания. Люди, которые сейчас со всех трибун кричат о необходимости спасения татарского языка, сами довели его до такого положения. Плохим преподаванием и перегибами в преподавании языка в его «золотые годы» и полной неспособностью затем защитить от исчезновения из школ. А теперь заседают в разных комиссиях и вносят предложения один смешнее другого. Может эти люди реально хотят чего-то хорошего для татарского, но когда они собираются вместе, получается какая-то беда. К тому же, эти люди реально очень плохо понимают современность, отчего и появляются предложения об установке радио для улучшения положения татарского языка. Понятно, что идея комиссии мертворожденная: кому хоть когда-то помогали комиссии, штабы и прочие проявления бюрократического духа. Самих аксакалов из штаба татарский язык переживет хотя бы в силу (простите) физиологических причин, ну а что будет дальше - это большой вопрос.
Шаткое положение языка, культурная неопределенность и довели татар до того, что многие из них татарами себя и не ощущают. Если посмотреть на ситуацию исходя из сухих фактов, то, конечно же, дело дрянь. В Казани молодых людей, знающих и активно разговаривающих на татарском, раз, два и обчелся, деревня (главная татароязычная среда) постепенно исчезает, превращаясь в место досуга на выходные.
Но реальность не всегда развивается следуя сухим законам логики, так что афоризм «слухи о моей смерти сильно преувеличены» при удачном стечении обстоятельств можно будет применить и к татарам. Татарский довольно красив, мелодичен, надписи на нем можно наносить на хипстерские футболки - это совсем не мало, для начала. Руководствуясь правилом «спасение утопающих дело рук самих утопающих» решение судьбы языка нужно отдать в руки тех, от кого эта самая судьба и зависит: молодёжи татарской, которая и решит, жить нации или нет.
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