Многодетная мать из Подмосковья повесила 4-летнего сына

В Подмосковье полицейские задержали 43-летнюю женщину, которая повесила 4-летнего сына. Тело ребенка нашел отец и пытался его реанимировать.

«По предварительным данным мать повесила ребенка на колготках 11 октября примерно с 14:00 до 15:00. При этом задержанная женщина не смогла объяснить причины такого поступка», - цитирует ТАСС представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

На данный момент следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, не так давно мы рассказывали, что жительница Урала полгода прятала новорожденную дочь в шкафу. Ребенок в тяжелом состоянии.