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Фото: pixabay.com

Многодетная мать из Подмосковья повесила 4-летнего сына

12.10.2020, 17:08 16 1 prokazan.ru

В Подмосковье полицейские задержали 43-летнюю женщину, которая повесила 4-летнего сына. Тело ребенка нашел отец и пытался его реанимировать.

«По предварительным данным мать повесила ребенка на колготках 11 октября примерно с 14:00 до 15:00. При этом задержанная женщина не смогла объяснить причины такого поступка», - цитирует ТАСС представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

На данный момент следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, не так давно мы рассказывали, что жительница Урала полгода прятала новорожденную дочь в шкафу. Ребенок в тяжелом состоянии. 

Дети Происшествия Новости России Общество Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
12 октября 2020
17:18
Вы тоже заметили какие новости нынче про женщин ? Мужиков ножичками режут , деток в шкафу голодными прячут , вот сейчас на калготках повесила , это что , это как ?

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