Жителю Казани пришлось погасить кредит, чтобы выехать за границу

41-летний житель Казани оплатил задолженность по кредиту, чтобы выехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

«Мужчина оформил кредит и не стал его погашать. Кредитная организация обратилась в суд. При этом, зная о возбуждении исполнительного производства, мужчина не пытался погасить задолженность. Судебные приставы вынеси постановление о запрете на выезд за границу», - говорится в сообщении.

Но как только мужчина собрался за пределы России, ему пришлось оплатить долг.

Напомним, не так давно мы рассказывали об отце семерых детей, который не платил алименты.