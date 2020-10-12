В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, сколько школьников заболели коронавирусом

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, сколько учащихся заразились коронавирусом.

«На сегодня у нас 52 случая среди школьников, студентов и педагогов. 11 школьников, 11 студентов и 20 педагогов. Под наблюдением остаются 27 очагов заболевания. По закрытым учреждениям – в Казани закрыли 8 классов в 4 школах (208 учащихся) находятся на карантине», - сообщила Любовь Авдонина.

Напомним, КНИТУ-КАИ, администрация которого ранее сообщила о переходе на "дистанционку", сегодня отметили, что занятия будут проходить в очной форме.