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Фото пресс-служба МЧС РТ

В Татарстане при пожаре погибли женщина и младенец

11.10.2020, 19:46 175 1 prokazan.ru
Пострадала еще одна женщина

Сегодня в деревне Анатыш в Рыбно-Слободском районе Татарстана произошел пожар, который унес жизни двух человек. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16.32, по адресу Химиков, 3 горел частный бревенчатый одноэтажный дом.

За 13 минут пожарные локализовали возгорание, спасатели звена газодымозащитной службы смогли проникнуть в дом. Они нашли тело пятимесячного мальчика, несколько минут спустя - женщины 1993 года рождения. Медики констатировали смерть.

Открытое горение внутри дома ликвидировали в 16.52. В пожаре также пострадала мать погибшей - женщина 1971 года рождения, она госпитализирована с ожогами. Причина пожара устанавливается.
 

Дети Смерть МЧС
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комментарии

Ага
0
11 октября 2020
20:03
A за окном все также стонут провода,
И поезд мчит меня в сибирские морозы.

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