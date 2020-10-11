В Татарстане при пожаре погибли женщина и младенец

Сегодня в деревне Анатыш в Рыбно-Слободском районе Татарстана произошел пожар, который унес жизни двух человек. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16.32, по адресу Химиков, 3 горел частный бревенчатый одноэтажный дом.

За 13 минут пожарные локализовали возгорание, спасатели звена газодымозащитной службы смогли проникнуть в дом. Они нашли тело пятимесячного мальчика, несколько минут спустя - женщины 1993 года рождения. Медики констатировали смерть.

Открытое горение внутри дома ликвидировали в 16.52. В пожаре также пострадала мать погибшей - женщина 1971 года рождения, она госпитализирована с ожогами. Причина пожара устанавливается.

