На площади Свободы в Казани убрали памятник Ленину

В Казани на площади Свободы убрали памятник вождю революции Владимиру Ленину на площади Свободы в центре Казани. Об этом сообщили очевидцы.

Монумент увезут в Кукмор для полной обработки. Это происходит впервые с момента его появления, то есть с 1954 года. Вокруг памятника также будет благоустроена территория и усилен фундамент для самого постамента. Работы по его восстановлению планируют завершить к концу 2020 года.

Напомним, что ранее в Казани неизвестные украли скульптуру древнегреческой нимфы Дриады.