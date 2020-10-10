Экологи выяснили причины неприятного запаха, на который жаловались жители Казани

Неприятный запах в районе Самосырово издает полигон "Восточный". Об этом заявили в пресс-службе мэрии Казани. Ранее население окрестных жилмассивов жаловалось на запах, источник которого и искали экологи. Они обследовали холм - бывшую Самосыровскую свалку. Выдвигались предположения, что из-под гидроизоляционной мембраны, которой укрыт мусор, выходят свалочные газы, однако версия не подтвердилась.

В итоге выяснилось, что источником запаха является мусорный полигон "Восточный". Его строила "УК "ПЖКХ", полигон работает по современным технологиям - его основание укрыто герметичной мембранной пленкой, а каждый слой мусора засыпается грунтом. "Восточный" был рассчитан на Казань, предполагалось, что мощности его первой карты хватит на пять лет.

"Однако после введения в России нового порядка обращения с твердыми коммунальными отходами ситуация изменилась. С 1 января 2019 года ООО "УК "ПЖКХ" стало региональным оператором, который отвечает за вывоз мусора с территории Казани и еще 21 муниципального района западной части Татарстана", - напомнили в пресс-службе мэрии.

Региональный оператор должен обеспечивать сбор и вывоз ТКО, сортировку, извлечение опасных отходов и вторичного сырья для дальнейшей переработки, безопасную утилизацию неперерабатываемых остатков. Так как в соседних с Казанью районах РТ сроки работы полигонов истекли, единственными возможными местами захоронения их отходов стали полигоны "УК "ПЖКХ". В результате высота мусорного холма на полигоне "Восточный" уже достигла 25 метров, и его ресурс практически исчерпан.

Непосредственно причиной запаха стало большое число органических отходов, которые стали свозить на полигон. Для усадки слоя отходов и предотвращения возгорания его орошают, жидкость, выдавленная из массива отходов, собирается и отстаивается в специальном пруду-накопителе. При повышении уровня жидкость с поверхности пруда перекачивается насосной станцией в систему орошения полигона, увлажняя поверхность отходов и испаряясь в процессе распыления.

"Система орошения использовалась на протяжении всего срока эксплуатации полигона. При этом жалоб от жителей на неприятные запахи раньше не поступало", - пояснили в мэрии.

Органические же отходы при разложении издают гораздо более резкий запах. Чтобы избежать зловония, нужно срочно восстановить работу муниципальных полигонов в соседних с Казанью районах, а на "Восточном" собственнику дано поручение запроектировать и построить очистные сооружения для свалочной жидкости.