Главное за день в Татарстане: самосожжение на площади Свободы, потерявшиеся дети, смерти от ковида

9 октября в оперштабе сообщили, что в Татарстане зарегистрировали две новые смерти от коронавируса.

В соцсетях сообщили, что в Ново-Савиновском районе казани заметили труп девушки у многоэтажки. В следкоме подтвердили, что девушка выпала с балкона 18 этажа.

В Казани к прохожим подходили двое маленьких мальчиков, которые просили довести их до школы. Про родителей дети говорили, что они пьют.

В центре Казани полицейские скрутили мужчину с плакатом, который пытался поджечь себя.

В Татарстане суд вынес приговор участнику ОПГ "Седьмовские" Алексею Назарову. Его обвиняли в убийстве, покушении на убийство организованной группой.