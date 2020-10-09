«Мы оказались заложниками войны»: в Казани жителям деревни перекрыли единственную дорогу

"Видимо, нас решили взять измором. Мы в блокаде", - так говорят о себе жители одного из поселков Казани. В июле этого года решением акционерного общества "Транснефть-Прикамье" была перекрыта единственная дорога, ведущая в их деревню. Объяснено просто: это небезопасно из-за находящихся там магистральных нефтепроводов. Шестьдесят человек остались без возможности попасть домой. Для того, чтобы хоть кто-то среди высокопоставленных чиновников услышал их мольбы о помощи, жителям потребовалось более 3 месяцев, десятки обращений, среди которых есть даже обращение к Президенту. Нет, не татарстанскому. К Владимиру Владимировичу Путину.

Жители сняли видеоролик, обратившись к Президенту РФ

"Мы обращаемся к вам, президенту Российской Федерации, с просьбой, с криком о помощи", - говорят они в снятом видеоролике.

Чтобы понять ситуацию, корреспондент ProKazan.ru пообщался и с самими жителями, и с "Татнефть-Прикамье". О том, кто оказался виноват в этой ситуации и почему она привела к подобным затяжным решениям, вы можете рассудить сами, услышав обе позиции.

"Ни газа, ни дороги": поселок оказался полностью отрезан от мира

Ни для кого не секрет, что люди, проживающие в деревне, часто остаются отрезаны от внешнего мира. Казанцы считают, что и наша республика не стремится заботиться о своих деревнях. Об этом говорят данные проведенного опроса.



Татваленка , та самая перекрытая деревня, вполне вписывается в данные этого опроса. Территориально она находится в лесу. Здесь нет магазинов, аптек, пунктов медицинской помощи. Сюда не доходит общественный транспорт и нет газа. Несмотря на это, в деревне проживают более 60 человек, среди которых много пенсионеров, есть инвалиды и семьи с маленькими детьми. После 16 июля, когда Транснефть Прикамье запретили проезд по дороге, жители оказались отрезаны и от служб экстренной помощи, которая может однажды спасти кому-то жизнь.

Жительница поселка Татваленка Елена

Так, Елена, уже много лет проживающая в деревне, рассказывает, что в конце июля ее маме, престарелой женщине, стало плохо с сердцем, однако получить помощь медиков ей удалось не сразу: скорая просто не могла проехать.

"Моей маме 82 года, давление скачет. В 21 вечера вызвала помощь. Мы почти час вели переговоры с фельдшерами скорой помощи. Они не могли проехать из-за ограждения. Мне было предложено либо транспортировать маму каким-то образом до шлагбаума. Это, между прочим, вечернее время, расстояние до туда - 800 метров, может, даже километр. При всем этом мама у меня не передвигается самостоятельно. Еще предложили отказаться от вызова. Очень убедительно просили об этом. Но, естественно, я отказываться не стала. Тогда они предложили вызвать санавиацию или МЧС. В итоге сотрудники пересели в машину охраны, и те только к 22 доставили их", - возмущается жительница.

"А мы и не знали, что вы здесь находитесь": как появились насыпи, охрана с автоматами и бетонные плиты

Потеря дороги, единственного способа сообщения с Казанью, в состав которой входит эта деревня, стала для жителей полной неожиданностью.

"Никакого предупреждения не было, - рассказывает женщина. - В один день нам просто сказали, что техника, трактор, приехала, чтобы организовать насыпь. Мы, естественно, не понимая в чем дело, этот вал потом просто разровняли. Потом положили бетонные плиты. Бетонные плиты мы тоже разобрали, потому что нам же никто ничего не объясняет. Не знаю, может там "Брайт Парку" (жилой комплекс "Брайт Парк" находится по соседству с деревней. Жители пользуются общей с ними дорогой - прим. ред.) как-то все прислали, мотивы этого поступка, но нам, жителям Татваленки, никто ничего не говорил. Мы откуда должны знать? В общем, потом пришли какие-то служащие из "Транснефть-Прикамье", удивлялись: "Ой, а мы и не знали, что вы здесь находитесь!" А на следующий день привариварили металлические ограждения! Я вообще считаю, что это хамство. Прийти, посожалеть, а потом поставить ограждения! Мы еще сначала оставляли машины около шлагбаума, а потом просто шли до домов пешком. Но в августе на дороге установили и отбойники, и эту дорогу полностью закрыли. Мало того, они еще поставили охрану с автоматами! Почти два месяца круглосуточно эта военизированная охрана стояла".

Елена уточняет, что этим маршрутом жители пользовались не одно десятилетие. Он возник здесь еще до появления всех застройщиков и нынешних владельцев земли.

"Дорога существует с 60-ых годов. В нашем поселке, еще когда было простое подсобное хозяйство, существовал комбинат. В этой местности также находились детские лагеря и выездной детский сад. И эта дорога всегда существовала, обслуживала. Более того - раньше, когда не было трассы Габишево-Орловка, некоторые автобусы до дальних участков проходили именно по нашей дороге, - поясняет местная жительница. - Потом старый застройщик сделал очень хороший асфальт, ведущий к "Ясной поляне" ("Ясная поляна" - неудачный проект строительства коттеджного поселка. С приходом нового застройщика в 2018 году на ее месте стали возводить "Брайт Парк" - прим. ред.), но так как мы их соседи, нам тоже было удобно по ней ездить. А вот сейчас перегородили!"

С таким решением компании жители не хотят мириться, и первый вопрос их вопрос - почему раньше при такой угрозе для безопасности им позволяли пользоваться дорогой свободно?

"Насколько я понимаю сейчас, причина, почему закрыли дорогу, - чуть ли не техногенная катастрофа. Однако почему этот вопрос возник вдруг только сейчас? Я вот лично думаю, что это из-за смены владельца. Владелец сменился на "Брайт Парк", и все сразу переиначили. Я так понимаю, что "Татнефть-Прикамье" просто воюет с "Брайт Парком", а мы оказались заложниками этой войны. "Транснефть-Прикамье" говорят, что "Брайт Парк" перегоняет через этот участок большегрузы со строительными материалами. И перекрыли. Якобы большая строительная техника продавит трубы, есть угроза. Но, когда в прошлом году застраивалась "Ясная поляна", техники было гораздо больше! Строили школу - был огромный поток машин. Почему-то тогда "Транснефть-Прикамье" не задумались. В конце концов, можно поставить шлагбаум с высотой, чтобы проезжали легковые автомобили и не проезжали грузовики и техника. Причина ведь в этом, почему так не сделать было?” - негодует она.

Несмотря на то, что "Транснефть-Прикамье" предложили другой путь, в действительности это даже не дорога - просто колея и ухабы на несколько километров в обход перегороженного участка. Жители в ответ на это "предложение" практически смеются.

Жителям предложили альтернативную дорогу, но по ней невозможно доехать на автомобиле

"Да, нам предлагают дорогу. Они даже придумали это слово - "альтернативную". Но извините, эта альтернативная дорога - это не дорога. Это наезженная колея в поле, ее размывает при дожде, а при снеге я просто не представляю, как добираться! Есть еще одна одна похожая дорога - через "Брайт Парк", которая проходит через строительную площадку. Но это тоже не дорога! Там грузят, там строят. Там страшно проезжать!" - делится Елена.

Экологическая безопасность или самоуправство: ответ компании

Корреспондент ProKazan.ru отправил в "Татнефть-Прикамье" запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Они подтвердили, что решение перекрыть дорогу было необходимо - в связи с небезопасностью проезда, пролегающего по трубопроводам. Такая ситуация сложилась после возобновления строительства.

"До 2020 года движение по проезду, в основном, осуществлялось жителями на личном автотранспорте. После возобновления строительства коттеджного поселка "Брайт Парк" наблюдалось постоянное перемещение большегрузной строительной техники застройщика через переезд магистральных нефтепроводов. В этой связи было принято решение о закрытии переезда через магистральные нефтепроводы в целях соблюдения экологической безопасности и исключения вероятности причинения вреда жизни и здоровью граждан", - сообщили в компании.

На вопрос о том, почему прежде был разрешен свободный доступ к участку дороги, компания также пояснила: проезд был проложен предыдущим застройщиком (еще при "Ясной поляне" - прим. ред.) с нарушениями требований градостроительства и без учета соблюдения технических условий при переезде через магистральные нефтепроводы. Именно поэтому, по их словам, проезд не представляется возможным.

"Замкнутый круг": жители написали 13 обращений к местной власти, но везде получили отписки

Это не утешает жителей Татваленки. Им нужен проезд, доступ к домам, возможность не бояться, что скорая и иные службы экстренной помощи просто не смогут до них добраться. Они написали уже множество обращений к местным властям: три коллективных обращения к Президенту РТ Рустаму Минниханову и три - к прокурору РТ Илдусу Нафикову. Еще по одному обращению они составили к Главному федеральному инспектору РТ Виктору Демидову, премьер-министру РТ Алексею Песошину, Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину. К мэру Казани Ильсуру Метшину обратились дважды, как и к Генеральному директору "Транснефть-Прикамье" Роберту Ганиеву, однако никто из этих лиц не обратил внимания сельчан.

"Мы писали везде. Отовсюду идут отписки, что участок дороги принадлежит Лаишевскому району, обращайтесь туда. А из района тоже приходит отписка. Замкнутый круг!" - комментируют жители.

Проезд перегородили в июле. На момент октября ситуация не изменилась

Первые сдвиги по делу произошли пару дней назад. Следственный Комитет РТ сообщил, что просьбы жителей были услышаны: в правоохранительных органах завели уголовное дело с дальнейшим расследованием.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ведомстве.

Поменяет это что-то для жителей или нет, пока неизвестно. Однако они рады даже тому, что их просто услышали. И какой бы хорошей не была эта новость, она показывает, насколько большой в России, и в Татарстане в частности, разрыв власти с людьми.

