В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, сколько еще жители будут носить маски

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала на онлайн-конференции, что масочный режим в регионе точно не отменят до конца марта 2021 года.

«Масочный режим мы не отменим, пока у нас не закончится период подъема ОРВИ – до конца марта точно», - отметила спикер.

Также она поделилась примерами, как не нужно носить маски.

«В метро такая картина: перед турникетом стоят полицейские, мимо них проходят жители в масках, спускаются на платформу и снимают маски. Маска - это защитный барьер. При этом маски нужно правильно носить, горожане спускают их на рот, открывая нос. Как вот девушка у нас в зале. Вы дышите носом, вы вдыхаете все вирусы, которые есть в воздухе. И она должна меняться правильно, например, жители достают тряпочка, которая может быть когда-то была маской и надевают ее. Пока сами люди не начнут понимать значимость ношения маски, мы никогда не вернемся к нормальной ситуации», - заключила Любовь Авдонина.

Как бы не звучали слова спикера, но факт остается фактом - Любовь Авдонина в компании замминистра здравоохранения Владимиром Жаворонковым была на пресс-конференции без средств индивидуальной защиты.

Напомним, 8 октября в Татарстане зарегистрировали еще две смерти от коронавируса.