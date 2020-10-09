Предпринимателям из Казани рассказали, как создать своё первое мобильное приложение

Многие начинающие предприниматели, которые так или иначе хотят проявить себя в IT-индустрии, внезапно сталкиваются с самой банальной, но при этом, самой главной проблемой - чем же заниматься, и с чего начать? Многие подаются в такие темы как мобильные приложения. И если Вы такой же начинающий предприниматель, и всё ещё сомневаетесь - то вот Вам статистика: пользователи смартфонов и планшетов тратят только 14% общего времени работы с девайсом не браузер - в остальном же, они проводят время в разного рода приложениях.

К тому же, установленное приложение - это самый прямой канал связи с потребителем. И действительно: деньги на рекламу тратить не нужно, беспокоиться о том, что человек не найдёт Вас в "Яндексе" - тоже. Весь релевантный контент можно предоставлять пользователю через Ваше же приложение.

Иными словами говоря, приложение - это мобильный браузер, только в нём открывается лишь Ваш сайт. Но и здесь есть один важный момент: Ваше приложение установят только в том случае, если клиент заинтересован Вашим продуктом или информацией. И вот тут вопрос: а можно ли продвинуть приложение так, чтобы конкурировать с теми, кто занимает верхние строчки в Google Play или App Store?

Тут надо еще раз повториться и сказать, что людям Ваше приложение будет нужно только в том случае, если оно действительно окажется полезным. Это как в обычном Интернете - люди заходят за новостями, будучи уверенными, что сейчас узнают всё. И если Вы действительно верите в то, что Ваше детище будет полезно людям, а денег на найм профессионалов, которые создадут приложение под ключ нет - попробуйте сделать его самостоятельно. Попытка - не пытка. Особенно это актуально для тех, кто только делает первые шаги в бизнесе и является сторонником развития бизнеса без сторонних инвестиций.

Самый быстрый способ в таких случаях - воспользоваться специальными конструкторами мобильных приложений, коих, к счастью, в современном мире накопилось достаточно - у них есть свои плюсы и минусы, и каждый отдельный может решить конкретную задачу. К примеру, один конструктор может быть предназначен для создания интернет-магазина, другой - для реализации новостного агрегатора.

Когда всё будет готово, можно смело "заливать" Ваше приложение в Google Play или App Store - в зависимости от того, для чего писали. Аудитория считает приложения из таких магазинов наиболее безопасными, так как модераторы проверяют программы перед публикацией. А дальше - ждем. Если ждать не очень хочется, а результат нужен сразу, можно обратиться к посредникам, которые помогут "раскрутить" приложение, а в случае чего и доработать его (к примеру - Ваше приложение в Google Play или App Store - в зависимости от того, для чего писали. Аудитория считает приложения из таких магазинов наиболее безопасными, так как модераторы проверяют программы перед публикацией. А дальше - ждем. Если ждать не очень хочется, а результат нужен сразу, можно обратиться к посредникам, которые помогут "раскрутить" приложение, а в случае чего и доработать его (к примеру - advertmobile.net/analytics ).

Успехов Вам и Вашему бизнесу!