Двоих жителей Татарстана будут судить за взятки, которые они получили 20 лет назад

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих жителей Татарстана. Их подозревают в получении взятки и даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«Ранее один из подозреваемых был заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «организация убийства». Оно было совершено в 2003 году. Второй подозреваемый отбывает наказание за мошенничество. По версии следствия, в декабре 2000 года осужденный получил от подозреваемого 300 тысяч рублей за оказание содействия в покупке недостроя в Буинске. В 2003-2004 годах злоумышленник получил еще 300 тысяч за оказание содействия в покупке земельного участка, а в 2006 году за 50 тысяч рублей помог выделить участок для строительства», - говорится в сообщении.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Напомним, в Татарстане сотрудницу Ростехнадзора будут судить за взятку.