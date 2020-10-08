Сгорели два дома, погиб один человек: погорельцы в Татарстане просят помощи

В деревне Воронино Зеленодольского района сгорели два дома. При пожаре погиб один человек – глава семьи. В редакцию Prokazan обратились знакомые семей с просьбой о помощи.

«Просим всех неравнодушных откликнуться на эту беду. Будем рады любой помощи, также нам необходимы строй материалы, возможно у кого-то что-то осталось (цемент, штукатурка, доски, металл, окна, двери). Если есть возможность у кого-то помочь с техникой, будем рады. Заранее всем спасибо», - написали в сообщении.

Для всех, кто может помочь номера карт: 4000 7934 7094 6502 Александр Ч.В, номер для связи 89172818255 Александр, 89534085857 Александра.

Напомним, на неделе в Казани произошел пожар с многоэтажке. Пожарные спасли 13 человек, один пострадал.