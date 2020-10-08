До 18 октября в Казани закрыли парк «Черное озеро»

Как сообщает на странице в «Инстаграм» дирекция парков Казани, парк «Черное озеро» закрыт для посещения до 18 октября.

«В парке идут строительные работы в рамках третьей очереди благоустройства. Там меняют покрытие на центральных аллеях и прокладывают беговые дорожки», - говорится в сообщении.

Жителей просят не заходить за ограждения и не гулять по парку, так как это небезопасно.

Ранее, Ильсур Метшин сообщил, что у Казанки вдоль Гаврилова больше не будет жилой застройки.Там будет парк!