«Нужно снизить подростковую преступность»: президент Татарстана провел заседание Совета безопасности

7 октября президент Татарстана провел заседание совета безопасности по вопросам подростковой преступности. Об этом сообщает пресс-служба президента региона.

Так, в ходе обсуждения Рустам Минниханов обратил внимание на убийство таксиста в Зеленодольске 28 сентября. Подозреваемые – подростки, двое из них стояли на учете. Президент отметил, что нужно разбираться, проводили ли с ними профилактические работы.

«Нам надо принять меры по сокращению воздействия криминальных субкультур. Задача - снижение уровня преступности среди подростков и недопущение их негативного влияния на других подростков. При этом только усилий полицейских здесь недостаточно. Нужна совместная работа всех органов власти, как республиканского, так и муниципального уровней», - отметил Рустам Минниханов.

Также руководитель отметил, что со стороны нескольких преступных групп есть попытки создания молодежного крыла, куда вовлекаются школьники старших классов и учащиеся колледжей.

Напомним, подросткам, которые убили таксиста избрали меру пресечения.