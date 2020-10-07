Сегодня в Казани начал работу сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости - Самокат.

Курьеры сервиса будут доставлять товары в Казани пешком и на автомобилях за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря дарксторам или центрам формирования заказов, которые расположены в разных районах города. До конца года Самокат планирует открыть в Казани 30 дарксторов и обеспечить рабочими местами около 1000 человек.

В ассортименте службы доставки более 2500 товаров повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовая химия и сопутствующие товары. Также заказать можно продукты и готовые блюда национальной кухни от местных производителей: Бэхетле, Челны Холд, Пестречинка, Казанский Хлебозавод №2 и т.д.

"Мы стремимся создать для пользователей в Казани специальный продукт. И не просто адаптируем и дополняем ассортимент. Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это прежде всего ваше свободное время для любимых занятий и общения с близкими, — отмечает Вячеслав Бочаров, основатель сервиса экспресс-доставки Самокат, — С другой стороны, в условиях пандемии экспресс-доставка стала новым стандартом безопасного и быстрого потребления. Мир уже никогда не будет прежним: дистанция между людьми будет увеличиваться, офлайн будет сокращаться, а сервисы доставки станут необходимым способом получения любых товаров в режиме реального времени".

Самокат также развивает линейку продуктов под собственным брендом: это молочная, мясная продукция, выпечка, бакалея, мороженое и экологичные средства для стирки и уборки. Многие из них уже полюбились пользователям сервиса. Так, круассаны Самоката вошли в пятерку самых популярных товаров среди всех заказов пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга, а на сыры собственной марки приходится около 90% заказов в этой категории молочной продукции.