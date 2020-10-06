Главное за день в Татарстане: причина смерти телеведущего, спасение женщины, счетчик коронавируса

Врачи РКБ спасли женщину, у которой отказывала печень
В РКБ рассказали историю спасения жительницы Татарстана, у которой отказала печень, а в районной больнице ей не смогли помочь. Ее доставили на вертолете, женщина была в коме.
Новые случаи заражения коронавирусом за сутки в Татарстане
В оперштабе республики рассказали, сколько человек заразились коронавирусом за сутки.
Сестра известного телеведущего ТВН назвала причину его смерти
В интервью одному из порталов Татарстана сестра умершего телеведущего Ильфата Абдрахманова рассказала, что он скончался точно не от коронавируса.
Счетчик коронавируса в регионе
Журналист ProKazan Рамиль Акберов поразмышлял об особенностях коронавируса в Татарстане и причинах, по которым местные жители не доверяют официальной статистике.
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