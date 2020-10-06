Главное за день в Татарстане: причина смерти телеведущего, спасение женщины, счетчик коронавируса

В РКБ рассказали историю спасения жительницы Татарстана, у которой отказала печень, а в районной больнице ей не смогли помочь. Ее доставили на вертолете, женщина была в коме.

В оперштабе республики рассказали, сколько человек заразились коронавирусом за сутки.

В интервью одному из порталов Татарстана сестра умершего телеведущего Ильфата Абдрахманова рассказала, что он скончался точно не от коронавируса.

Журналист ProKazan Рамиль Акберов поразмышлял об особенностях коронавируса в Татарстане и причинах, по которым местные жители не доверяют официальной статистике.