При пожаре в Татарстане погиб пенсионер

6 октября в Буинске сгорела баня во дворе жилого дома. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, в огне погиб пенсионер.

«Сообщение о пожаре поступило в 13:57, прибывшие спасатели установили, что огнем охвачена отдельно стоящая баня. В 13:59 в предбаннике было обнаружено тело погибшего пенсионера. Пожар потушен в 14:12», - говорится в сообщении.

В результате пожара постройка полностью сгорела. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, это не первый пожар за сегодня. В Казани горела квартира, огнеборцы спасли 13 человек, без пострадавших не обошлось.