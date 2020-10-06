Жителя Татарстана подозревают в хищении электросамокатов

В сентябре в полицию Казани обратился владелец магазина проката электросамокатов. Он рассказал, что молодой человек взял на прокат два транспорта и не вернул их. Ущерб составил 109 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«В полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудниками был установлен подозреваемый. Им оказался 27-летний житель Волжска. Он полностью признал вину и рассказал, что сдал самокаты в коммисионку», - говорится в сообщении.

На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в выходные в центре Казани произошло дерзкое хищение... туи у кафе "Тяп-Ляп".