Смотровая площадка центра семьи «Казан» с 6 октября будет работать по новому режиму

Жители и гости Казани с 6 октября смогут полюбоваться видами города со смотровой площадки центра семьи «Казан» по новому режиму. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

«Теперь побывать на площадке можно будет до 20:00», - говорится в сообщении.

Ранее смотровая площадка работала до 22:00. Также всех горожан предупреждают о соблюдении санитарных требований. При посещении площадки обязательно нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Кстати, для взрослых подняться на крышу «Казана» стоит 150 рублей, посетителям до 18 лет – 100 рублей, детям до 7 лет бесплатно.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом площадка открылась только в начале июня.