Представители кинотеатра «КАРО» в Казани опровергли информацию о санитарных нарушениях

В кинотеатре «КАРО» в Казани сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве проводили проверку. По результатам которой был составлен протокол, где отображены недочеты, при этом, по информации пресс-службы кинотеатра серьезных нарушений не найдено.

Так, специалисты Роспотребнадзора рекомендовали установить в кинозалах и помещениях, где находятся посетители бактерицидные облучатели с рециркуляцией воздуха. Также специалисты зафиксировали, тот факт, что зрители во время сеанса снимают маску.

«На данный момент у кинотеатров нет права каким-либо образом воздействовать на посетителей, которые сняли маску: у администрации нет возможности провожать нарушителей из зала, применять санкции и силовые меры», - говорится в сообщении.

При этом специальная рассадка зрителей допускает присутствие на сеансе без маски.

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