Спрятался в кустах: в Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в краже кальяна

Росгвардейцы в Казани задержали подозреваемого в краже кальяна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 21:30 наряд получил сообщение о краже из магазина по продаже табака и кальянов по улице Юлиуса Фучика. Установлено, что злоумышленник действовал быстро - продавец ушел в подсобку. А когда вернулся, понял, что товар с витрины пропал. По камерам видеонаблюдения продавец увидел, как мужчина схватил кальян и выбежал на улицу», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина решил спрятаться в кустах. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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