Повар в садике, студентка и водитель: в Татарстане мошенники украли более 8 млн рублей у 12 человек

За 4 дня в полицию поступило 12 заявлений от граждан Татарстана. Они утверждали, что попали в руки мошенников. Об этом сообщают в УМВД РФ по РТ.

Водитель и специалист компании из Казани позволили злоумышленникам подключиться через программы удаленного доступа к своим счетам и лишились 787 и 110 тысяч соответственно. Пятеро казанцев и один елабужанин самостоятельно перечислили преступникам свои сбережения, испугавшись якобы "несанкционированного снятия денежных средств". Еще один человек, житель Арска, под предлогом оформления кредита потерял 806 тысяч рублей. Точно также две жительницы Казани, повар детского сада и студентка, лишились 95 и 130 тысяч рублей соответственно. А директор одной из казанских фирм, решив приобрести автомобиль, перевел "продавцам" более 4 миллионов рублей. Машину он так и не получил.

В МВД сообщают, что по всем заявлениям были возбуждены уголовные дела.