Соцсети: в Камчатке произошла экологическая катастрофа

Журналист и блогер Юрий Дудь в своей инстаграм-аккаунте опубликовал кадры с последствиями разлива нефтепродуктов на Камчатке.

Юрий в своей посте цитирует местного серфера Антона Морозова:

"Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы (речь идет об отравлении тех, кто был в загрязненном водоеме - прим. ред.) появляются даже без контакта с водой.

Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан.

Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было" - пишет Морозов.

Позже стало известно, что инцидент произошел в районе Петропавловска-Камчатского, у Халактырском пляже. Предположительно, отравление воды произошло из-за разлива нефти из коммерческого танкера, сообщает ТАСС. Следователи и природоохранная прокуратура начали проверку по данному факту.