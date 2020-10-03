В соцсетях обсуждают бравого гусара появившегося в центре Казани

В Казани произошло необычное происшествие, кадры события появились в местных соцсетях. На «сторис» пользователей в инстаграм и в постах ВК, видно как мужчина в костюме гусара помогал девушкам и женщинам выходить с автобуса, подавая всем руку.

По ходу своего действий, бравый молодец шумно и лихо раздавал дамам комплименты, пытался шутить на татарском и просил показать ему, как пройти в 19 век.



В сети уже появились оживленные комментарии к данному происшествию, пользователи выдвигают различные версии: «Сбежал из расположенного рядом театра», «Просто куражится человек», «2020 уже ничем не удивит, даже гусаром, потерялся, наверное», а некоторые, более прагматичные жители города предположили, что это какая-то рекламная кампания, или способ подработки в наши непростые времена.