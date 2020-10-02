Итоги дня в Казани: две смерти от коронавируса, массовые проверки водителей и смертельное ДТП

Глава Роспотребнадзора резко высказалась о дальнейшей организации концертов
После первого массового концерта в Казани глава управления Роспотребнадзора заявила на пресс-конференции, что в последующем организаторы должны будут подготовить еще несколько волонтеров. Они нужны для того, чтобы напоминали или даже заставляли всех присутствующих надевать маски.
С 18 октября парковки в Казани будут работать по новому режиму
Уже через две недели жители Казани не смогут оставлять машины после 18:00 и в субботу бесплатно. Парковки в городе станут платными. Но исключения, конечно же, есть.
Двоих представителей строительной компании в Казани наказали за смерть рабочих
5 марта 2020 года на одном из строящихся объектов оборвалась люлька с рабочими. Четыре человека упали на железобетонный фундамент, один успел вылезти через окно. В итоге три человека погибли. Судили гендиректора компании и директора проектов.
Сколько школ закрыли на карантин за неделю в Татарстане?
Глава Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, сколько детей заболели ОРВИ и сколько школ за последнюю неделю закрыли на карантин.
Смертельное ДТП под Казанью
Около 16:00 в Лаишевском районе столкнулись иномарка и мотоцикл. Один человек погиб.
Новые жертвы коронавируса
В Казани на 2 октября зарегистрировали две новые смерти от коронавируса. Скончались женщина и мужчина.
Массовые проверки водителей проведет Госавтоинспекция Казани
Водителей будут проверять на наличие алкоголя, соблюдения ПДД, правил перевозки детей и не пренебрегают ли они ремнем безопасности.
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