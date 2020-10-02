Итоги дня в Казани: две смерти от коронавируса, массовые проверки водителей и смертельное ДТП

После первого массового концерта в Казани глава управления Роспотребнадзора заявила на пресс-конференции, что в последующем организаторы должны будут подготовить еще несколько волонтеров. Они нужны для того, чтобы напоминали или даже заставляли всех присутствующих надевать маски.

Уже через две недели жители Казани не смогут оставлять машины после 18:00 и в субботу бесплатно. Парковки в городе станут платными. Но исключения, конечно же, есть.

5 марта 2020 года на одном из строящихся объектов оборвалась люлька с рабочими. Четыре человека упали на железобетонный фундамент, один успел вылезти через окно. В итоге три человека погибли. Судили гендиректора компании и директора проектов.

Глава Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, сколько детей заболели ОРВИ и сколько школ за последнюю неделю закрыли на карантин.

Около 16:00 в Лаишевском районе столкнулись иномарка и мотоцикл. Один человек погиб.

В Казани на 2 октября зарегистрировали две новые смерти от коронавируса. Скончались женщина и мужчина.

Водителей будут проверять на наличие алкоголя, соблюдения ПДД, правил перевозки детей и не пренебрегают ли они ремнем безопасности.