Погода в Казани: высокая пожарная опасность и заморозки до -1

В выходные в Татарстане ожидается теплая погода, ночью возможны заморозки до -1 градуса. Расскажем, что еще прогнозируют синоптики в ближайшие дни.

Так, по данным Гидрометцентра по Татарстану с 3 по 10 октября в республике ожидается высокая пожарная опасность лесов.

Как сообщается на сайте Яндекс погода, 3 октября, в субботу, днем ожидается +17…+20 градусов, ночью +7…+8 градусов, без осадков, ясно.

4 октября, в воскресенье, днем будет +9…+12 градусов, ночью -1…+2 градуса, ясно.

На следующей неделе станет прохладнее, в среднем температура воздуха днем не поднимется выше +15 градусов, ночью +6, по утрам возможны заморозки до -1 градуса.