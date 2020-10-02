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«Эпидемия» добралась до федеральных каналов: на ТВ-3 выйдет самый успешный российский сериал

02.10.2020, 10:54 1 prokazan.ru

12 октября практически одновременно со стартом показа на Netflix на телеканале ТВ-3 состоится телепремьера «Эпидемии» - сериала, окрещённого «пророческим», от кинокомпании 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро». Увидевший свет в ноябре прошлого года сериал сумел предсказать страшную атаку неизвестного смертельно опасного респираторного вируса. «Эпидемия» стала вторым в истории проектом из России, который выйдет на одном из крупнейших стриминговых сервисов планеты в премиальной категории Netflix Original – с 7 октября он станет доступен для международной аудитории в дубляже на 12 языках. На ТВ-3 новые серии будут выходить по будням, с понедельника по четверг, в 19:30.

Мировая премьера сериала «Эпидемия» состоялась 9 апреля 2019 в Каннах в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries во Франции. «Эпидемия» стала первым российским сериалом, попавшим в конкурс этого престижного смотра. Киноверсия «Эпидемии» была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Сериал был удостоен 5 премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) - «Лучшая актриса сериала», «Лучшая актриса второго плана», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа режиссёра монтажа» и «Лучшая работа художника по гриму» - и вошёл в рейтинг самых ярких проектов Fresh TV Fiction в рамках международного рынка контента MIPTV (2020).

«Эпидемия» - экранизация мирового книжного бестселлера Яны Вагнер «Вонгозеро» от режиссёра Павла Костомарова с участием Виктории Исаковой, Марьяны Спивак, Кирилла Кяро, Александра Робака, Юрия Кузнецова, Анны Михалковой, Александра Яценко и других актёров. Сюжет сериала рассказывает о случившейся в наши дни атаке неизвестного респираторного вируса, вызывающего быстрое поражение лёгких. Осознав масштабы пандемии, власти спешно закрывают города. Все въезды в них перекрыты, деньги теряют ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародёров, а те, кто ещё вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить. Главный герой Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, бывшей жены, их сына-школьника, отца, которого он не видел много лет, и соседа с его безумной семейкой пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, посередине огромного озера, стоит охотничий домик, где они смогут начать все с нуля.

1-2-3 Production - российская кинокомпания, занимающаяся производством полнометражного жанрового и авторского кино, а также сериалов премиум-класса. Мировую известность компании принесли сериалы, отмеченные наградами престижных международных фестивалей, и художественные фильмы, которые становились хитами проката. В 2020 году на базе студии была создана компания по производству компьютерной графики 1-2-3 Production VFX.

ЭПИДЕМИЯ

Жанр: Драма

Хронометраж: 48 мин

Серий: 8

Производство: 1-2-3 Production

Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Александр Бондарев, Иван Голомовзюк

В ролях: Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Виктория Агалакова, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Савелий Кудряшов, Анна Михалкова, Александр Яценко, Евгений Сытый, Игорь Савочкин, Павел Ворожцов, Артём Сучков

Режиссёр-постановщик: Павел Костомаров

Автор сценария: Роман Кантор

Оператор-постановщик: Давид Хайзников

Художник-постановщик: Мария Ракша

Художник по костюмам: Дарья Фомина

Художник по гриму: Элина Караханова

Композитор: Александр Соколов

Музыкальный продюсер: Денис Дубовик

Звукорежиссёр: Роман Платонов

Монтаж: Степан Гордеев

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комментарии

Задали вопрос Как вы воспринимаете русский язык?
0
02 октября 2020
12:03
Дин, пенсионер, Новая Зеландия.

Как будто говорящий набрал полный рот слюны и пытается общаться вместо того, чтобы откашляться.

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