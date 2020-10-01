Банк «Открытие» отменяет комиссию за обслуживание пакетов услуг «Быстрый рост» и «Свой бизнес»

Банк «Открытие» с 1 октября 2020 года отменяет комиссию за обслуживание пакетов услуг «Быстрый рост» и «Свой бизнес» при условии отсутствия оборотов по счету.

Новый механизм взимания комиссии за обслуживание будет применяться только для этих пакетов услуг с одномесячной формой оплаты. Комиссия не будет взиматься в следующем месяце при отсутствии операций в текущем.

С более подробной информацией о пакетах услуг для малого бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.