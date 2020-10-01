Дополнительные отделения для «коронавирусных» пациентов откроют в РКБ Татарстана

Новые отделения для «коронавирусных» пациентов откроют в республиканской клинической больнице Татарстана. Об этом сообщает оперштаб региона.

По словам замглавного врача больницы Марселя Миннуллина, отделения откроют для акушерской, специализированной терапевтической, хирургической и травматологической помощи пациентам, у которых подтвержден коронавирус.

«Важно, чтобы тяжелые пациенты, требующие консилиумных решений, получали своевременное специализированное лечение. Это заболевшие коронавирусной инфекцией, беременные женщины, мужчины и женщины всех возрастов, пострадавшие в ДТП или с различными заболеваниями», - отметил замглавного врача.

При этом больница будет работать в штатном режиме.

Напомним, глава Роспотребнадзора рассказала стоит ли вводить новые ограничения из-за коронавируса.