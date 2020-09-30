Родители погибшего сына в Казани разыскивают очевидцев

В группе «Казань. Социальная группа» во «ВКонтакте» появился пост с просьбой помочь найти свидетелей гибели 11-классника.

«Кто видел или что-то знает о падении нашего сына с многоэтажки на улице Соловетцких Юнг дом 7 в ночь с 19 на 20 сентября, просьба связаться с нами», - говорится в сообщении поста.

Обращаемся к неравнодушным жителям Казани, вдруг кто-то из вас или ваших знакомых стал свидетелем происшествия, обратитесь к родителям подростка, контакты они оставили в сообщении поста.

В комментариях под постом, как обычно, собрались те, кто ругает родителей, те, кто ругает самого подростка и те, у кого всегда виновато правительство.

Редакция ProKazan будет следить за развитием событий.

Напомним, не так давно в Московском районе Казани нашли тело школьника. На месте происшествия была предсмертная записка.