Телеведущий Алексей Куличков рассказал юному корреспонденту Казани о дорожной безопасности

В Казань приехал телеведущий Алексей Куличков. При встрече с юными корреспондентами пресс-центра ЮИД шоумен рассказал о дорожной безопасности.

«У меня растут два мальчика, и я четко понимаю, что несу за них ответственность. Обязательно перевожу их в автомобиле по правилам, к чему и других призываю. Дети – это наше будущее, а будущее надо беречь», - отметил Куличков.

Также Алексей отметил, что световозвращающие элементы эффективны в темное время суток.

«Я сам сталкивался с тем, что некоторые пешеходы вечером появляются из ниоткуда. Световозвращающие элементы полезны для всех – пешеход останется в безопасности, и водитель не попадет в ДТП», - рассказал ведущий.

В завершение Куличков пожелал всем жителям Татарстана не только соблюдать ПДД, но и быть взаимовежливыми на дорогах.