Голикова: «При прохождении фильтра в школах Татарстана у 9 детей обнаружили коронавирус»

На онлайн-совещании Владимира Путина с правительством России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в школах Татарстана фильтры при входе работают эффективно.

«Есть положительный опыт Татарстана — число детей, остановленных на фильтрах при входе в школу, — 4 381 ребенок, девять были с положительным результатом ковида, число последующих заражений в семье равно нулю», - отметила Голикова.

Напомним, на утро 30 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 из Казани.

Ранее корреспондент ProKazan разбирался почему медик, заболевшая коронавирусом судится с Минздравом и по какой причине она и 58 ее коллег с тем же диагнозом не получили положенных выплат.