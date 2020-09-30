За оскорбление сотрудника полиции житель Казани заплатит штраф

В Татарстане 51-летний житель Казани ответит за оскорбление сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что летом этого года мужчина на улице Центральная в селе Карадули и публично оскорбил сотрудников ДПС ГИБДД МВД по республике, которые были при исполнении», - говорится в сообщении.

В суде мужчина признал свою вину. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, присяжные заседатели вынесли вердикт по громкому делу расстрела машины с подростками в 2011 году.