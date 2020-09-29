Дорожный беспредел: на трассе в Татарстане произошла драка

По сообщениям очевидцев в аккаунте "Салмачи - Куюки - Онлайн" около села Куюки в Татарстане 29 сентября утром на трассе подрались два водителя.

«Водитель «Фольксваген Поло» ехал по «встречке», а когда ему попытался помешать водитель «Лады Ларгус», мужчина начал распускать руки. Позже он взял молоток и хотел ударить своего «обидчика». При этом из иномарки вышел еще и второй мужчина», - написал очевидец.

В комментариях к посту тут же налетели недовольные жители.

«А никого не смутило, что Ларгус сам вышел на встречку? Сплошная линия ни тому, ни другому не помешала».

«Кошмар что творится»

«Правильно сделали. Не понимаю тех, кто перегораживает дорогу»

«Люди, которые вынуждены ехать по встречке ведь не от хорошей жизни, не баловства ради. Зачем доводить до мордобоя?! Оставайтесь людьми. Я с двумя детьми и мамой выезжаю вовремя, и еду как все в потоке».

Напомним, не так давно у Танкового училища в Казани произошло массовое ДТП.