«С таким мужем желательно подстраховаться»: жена футболиста Тарасова похвасталась новой квартирой

Супруга футболиста ФК "Рубин" Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко похвасталась собственной квартирой. Радостью от покупки она поделилась со своими подписчиками в "Инстаграм".

Девушка опубликовала снимок из московского агентства недвижимости и рассказала, как гордится собой.

"Самая лучшая инвестиция в будущее- это покупка собственного жилья. Любой человек со мной согласится. Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно, только эмоции. Счастлива, рада и очень собой горжусь", - написала модель.

Если одни пользователи соцсети от души поздравили девушку с приобретением, то другие ехидно напомнили о том, что ранее Дмитрий Тарасов уже уходил от семьи, и похвалили Анастасию за то, что она готовит себе "подушку безопасности".

"Умничка тем более что мужчина у вас очень не надёжный.Одной элементы не платит вторую на улицу выгнал не странно вам ?"

"А вы намного умнее и прохаваннее, чем хотите казаться) Молодец, респект)"

"судя по его предыдущим 2-м разводам лучше пусть ее будет, чтоб было куда идти когда выкинут как ненужную вещь", - пишут комментаторы.

"Почему кто-то кого-то должен бросать?", - парирует на это Костенко.

Еще часть подписчиков недоумевают, почему Анастасия называет квартиру своей:

"Получается, семья на фото у вас "крепкая" "счастливая", мимимишно все...а как квартиру так моееее"

"Жильё у нее не будет личным. При разводе имущество приобретенное в браке будет делится пополам. Если конечно вторая половина не откажется в пользу другой половины", - пишут они.

Ранее жена футболиста рассказала, где их семью можно встретить в Казани.