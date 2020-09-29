Почти 765 млн рублей выделят власти Татарстана на строительство разворота на Оренбургском тракте

На сайте госзакупок опубликовали информацию о стоимости строительства разворота на Оренбургском тракте. Так, власти планируют выделить почти 764 млн рублей с учетом НДС из бюджета региона.

При этом строительство планируют начать уже в этом году. Строительство разворота нацелено на снижение аварийности на участке автотрассы, протяженность которой составляет более километра с двумя полосами движения.

«Сооружение будет представлять собой тоннель под основной дорогой. Его строительство потребует переустройство инженерных и электросетей, а также ливневой канализации», - говорится в сообщении пресс-службы республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Напомним, в Казани вновь приостановили строительство второй ветки метро. Специалисты нашли нарушения.