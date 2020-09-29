В Татарстане нашли тело пенсионера, который пропал почти две недели назад

17 сентября в розыск объявили 74-летнего пенсионера из Татарстана. Прошло почти две недели и его нашли мертвым. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома в ЖК "Царево Village" вечером 17 сентября. С собой у него был телефон и он даже отвечал на звонки, но не мог сообщить, где находится, так как не ориентировался в пространстве. На поиски отправились все оперативные службы, но все попытки найти мужчину не увенчались успехом.

28 сентября в группе появилась информация о том, что пропавшего пенсионера нашли мертвым.

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родственникам», - говорится в сообщении.

Напомним, не так давно нашли тело жительницы Казани, которая пропала еще в августе.