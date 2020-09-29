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Банк «Открытие»: более 50% компаний малого и среднего бизнеса уже работают в «докарантинном» режиме

29.09.2020, 13:30 0 prokazan.ru

Банк «Открытие» провел опрос среди предпринимателей, чтобы узнать об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19 в 2020 году.

По результатам исследования, для подавляющего большинства предпринимателей, в особенности для микробизнеса, карантин стал серьезным испытанием и оказал негативный эффект на финансовые показатели бизнеса. Полностью разорились почти 8% компаний. Для обеспечения функционирования бизнеса компании, прежде всего, сокращали рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы. Треть компаний снизили сотрудникам зарплату. Около четверти участников опроса сократили штат. При этом 7% компаний не предпринимали никаких мер для снижения затрат.

29% участников опроса отметили, что их бизнес уже восстановился или вообще ничего не потерял в период карантина. При этом 44% прогнозируют, что на восстановление бизнеса им потребуется не менее года. 7% опрошенных полностью закрыли бизнес. На текущий момент более 50% компаний уже работают в «докарантинном» режиме, треть – из него не выходили.

40% участников опроса отметили, что их бизнес не испытывает проблем после ослабления карантинных мер. Наиболее серьезными проблемами компании малого бизнеса назвали снижение покупательской способности населения, спроса, отсутствие клиентской базы.

Мерами господдержки во время карантина воспользовались только четверть участников опроса. Треть компаний планировали воспользоваться мерами поддержки, однако их заявки были отклонены (32%). Только 24% опрошенных брали кредиты.

Новую волну пандемии ожидают почти 2/3 предпринимателей, участвующих в опросе. Причем 52% считают, что это произойдет в течение ближайших трех месяцев.

61% опрошенных заявляют, что их компании готовы к введению повторных карантинных мер. При этом накопления на случай второй волны карантина имеют 40% компаний. Почти треть предпринимателей считают, что их уже компании не смогут пережить вторую волну пандемии.

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год. Респонденты представляют все основные отрасли, как наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и имеющие право получить государственную поддержку, так и другие.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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