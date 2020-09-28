Роботы будут проверять водителей и кондукторов в Казани на коронавирус и алкогольное опьянение

В Казани на проходной МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» будут проверять водителей и кондукторов на коронавирус и алкогольное опьянение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Было установлено устройство, которое измеряет персоналу температуру и выявляет факт употребления алкоголя. При входе нужно обязательно продезинфицировать руки и приложить к системе считывания температуры. Аппарат может напомнить человеку, если он забыл надеть маску. В случае, если система выявит опьянение или повышенную температуру, то турникет не откроется и не пропустит сотрудника», - говорится в сообщении.

Также водителей проверяют на состояние опьянения в диспетчерской предприятия, перед получением путевки.

Напомним, в Минпросвещения России рассказали, сколько школ перешли на дистанционку из-за коронавируса.