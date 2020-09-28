В Минздраве России заявили, что все медики, работающие с «ковидными» пациентами, получают выплаты

Как сообщает пресс-служба Минздрава России, все медики, которые работают с «ковидными» пациентами, своевременно получают положенные выплаты.

«Ведомство контролирует начисление допвыплат медработникам и водителям «скорой помощи». Все средства из федерального бюджета выделяются вовремя», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что все обращения и жалобы медиков оперативно обрабатываются.

Напомним, врач из Казани рассказал, как переболел коронавирусом, при этом официально диагноз не был подтвержден, соответственно не получил положенные выплаты. А также поделился мыслями о занижении статистики по коронавирусу в регионе.