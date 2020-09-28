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Банк «Открытие» предлагает бесплатные виртуальные Opencard МИР для социальных выплат

28.09.2020, 13:21 0 prokazan.ru
Банк «Открытие» начал эмиссию бесплатных виртуальных карт МИР для получения социальных выплат для зарплатных клиентов. Новые карты выпускаются автоматически в дополнение к основной зарплатной. Для того, чтобы начать их использовать, достаточно просто активировать свою карту в мобильном приложении «Открытия» (доступно на iOs и Android).
 
Согласно ФЗ № 161 «О национальной платёжной системе», с 1 октября 2020 года социальные выплаты (пенсии, детские пособия, государственные стипендии, пособия и единовременные выплаты по беременности и родам, пособия по безработице и единовременные выплаты при рождении ребенка) должны перечисляться на карты национальной платежной системы МИР. Для своих клиентов банк «Открытие» бесплатно выпускает такие карты на базе своего флагманского продукта Opencard.
 
Виртуальная карта обеспечивает такие же возможности, как и о обычная Opencard: с ее помощью можно оплачивать покупки, переводить деньги между счетами и другим людям, а также пользоваться всеми привилегиями программы лояльности МАКС. Среди них кэшбэк до 11% в любимой категории или 3% на все, бесплатное обслуживание и снятие наличных в банкоматах по всему миру без комиссий.

«Мы рады предложить нашим клиентам простой и удобный способ получать социальные выплаты с соблюдением всех норм законодательства. Чтобы получить необходимую для этого карту МИР, клиентам не придется приходить в офис и даже дополнительно заполнять какие-либо документы или заявки. Мы совершенно бесплатно выпустим каждому держателю наших зарплатных карт виртуальную Opencard, которая обладает всеми удобствами обычного пластика и позволяет получить максимум преимуществ нашей программы лояльности МАКС», - отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие». 

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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