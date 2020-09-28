Водитель не виноват: в Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали инцидент с падением бабушки

В выходные в соцсетях Казани появилось видео, как пенсионерка, пытаясь сесть в переполненный автобус №40, падает из салона. Председатель Ассоциации автопредприятий Татарстана Сергей Темляков прокомментировал ситуацию.

«На кадрах автобус стоит с открытыми дверями (без движения), бабушка пытается залезть на подножку. Видимо передумав и решив сесть в другую дверь, она ставит ногу назад на асфальт, спотыкается об поребрик и падает. На помощь приходят казанцы, которые стояли на остановке. Поднявшись женщина спокойно переходит к средней двери. Вины экипажа автобуса в данном инциденте не усматривается», - отметил Сергей Темляков.

В связи с обращениями жителей о переполненных автобусах, был проведен анализ. Так, на маршруте работает три автобуса, в пятницу, субботу и воскресенье все автобусы работали. А увеличение пассажиропотока скорее всего связано с закрытием дачного сезона.

Напомним, инцидент произошел в выходные на остановке "улица Ленинградская".