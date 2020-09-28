Сергей Белов: «Работа в сериале «Гусар» с Гариком Харламовым — это мой актерскйи рай»

5 октября в 20:00 на ТНТ стартует одна из самых главных комедийных историй этой осени, сериал «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. По сюжету, молодой ученый из Москвы изобретает машину времени и перемещает из 1812 года настоящего поручика времен Отечественной войны. Некто Григорий Рыльский замечательно чувствует себя в нашей эпохе и пытается прогнуть реальность под свои мироощущения. Одну из ярких ролей в новом сериале ТНТ сыграл актер Сергей Белов, который более подробно рассказал о непростой работе над проектом.

Расскажите о вашем персонаже из сериала «Гусар»?

Зовут его Константин, он сосед ученого-изобретателя Мити, тайно влюбленный в его жену Катю. Работает охранником в гормаге, представляет из себя некий срез потерянного поколения 90-х. Не понимает, кем хочет быть, и поэтому встал на путь легких денег: здесь украл, там пропил, еще где-то распилил... Химичит втихую и прожигает свою жизнь. В целом он, конечно, лодырь и бездельник, но я старался его делать бесхитростным, добрым, но со своим мнением. Улица диктует свои правила, поэтому где-то надо быть понаглее. Как охарактеризовал его на съемках Илья Полежайкин, наш шоураннер, Костя — это король одноходовок. Придумал идею, но если что-то пошло не так, то у человека уже нет плана Б, только план А. «У вас была какая-то тактика и вы ее придерживались? Да, у меня была какая-то тактика и я ее придерживался».

Когда вам поступает предложение о работе, то на что вы первым делом обращаете внимание? Роль, режиссер, партнеры? Что важнее всего?

Стараюсь всегда знакомиться с материалом, но не всегда его присылают заранее. Сценарий немного секретный или же авторы дают его читать уже утвержденным актерам. Обращаю внимание на персонажа и материал. Бывало, что читаешь сценарий и понимаешь, - предложенный персонаж совсем тебе не подходит, а больше импонирует другой. Пару раз у меня такое было, когда я просил дать мне другую роль. Но, уже имея некий бэкграунд, авторы зовут тебя на конкретный образ. Варьировать и перебирать у нас в индустрии не принято, но, тем не менее, мне в этом смысле везет. Всегда получаю шанс, возможность проявиться в чем-то неординарном — в том, в чем тебя не привыкли видеть. Если мы говорим о «Гусаре», то я был очень рад попробовать себя именно в этом материале. Подобного еще в моей карьере не было.

Чем вас зацепил сериал «Гусар»?

Конечно же материалом. Он настолько здорово и классно написан, уже на этапе чтения получаешь удовольствие. История вроде и немного о будущем, в то же время и о прошлом, в ней есть какие-то отсылки к советскому кинематографу. Я имею в виду картину «Иван Васильевич меняет профессию», с которой конечно будет ассоциация. Машина времени, человек из прошлого, там Иван Грозный, здесь Рыльский. Само собой зацепил тем, что в этой работе принимает участие Гарик Харламов. Это значимая для меня персона. До какого-то периода времени я даже поверить не мог, что буду с ним находиться в одном кадре, общаться и шутить между дублями. Когда я учился в институте и появился Comedy Club на ТНТ, Гарик стал для меня, не побоюсь этого слова, в своем роде небожителем. Суперизвестный, много добившийся в комедии. Он крутой профессионал. Еще большую роль сыграло то, что сериал снимал Рустам Мосафир. Есть режиссеры, с которыми ты уже поработал, ты их знаешь, сильно любишь и ценишь. Рустам как раз один из таких. Человек с абсолютно своим видением реальности. Таким и должен быть режиссер.

Насколько комфортно было работать вместе с Гариком Харламовым?

Просто невероятно комфортно. Он для меня — топовая величина в комедии. Он знает как, что и зачем. Гарик абсолютно позитивен, доброжелателен, искренен. С ним настолько комфортно, что просто ловишь кайф. Все мои смены в «Гусаре» - это актерский рай, когда ты получаешь удовольствие и во время дублей, и между ними, и даже в ожидании смены. Команда была потрясающая. Помимо Гарика это и режиссер, и шоураннер, и операторы, и крутейшие гримеры. Большой колоссальный труд команды профессионалов, где Гарик — ее важнейшая часть, главный герой, на которого ложится самая большая нагрузка. Съемки были очень классные, одни из моих любимых на данный момент.

Часто ли приходилось импровизировать и оставлял ли режиссер подобные, актерские дубли?

Импровизация, конечно, была, она всегда присутствует в хорошей компании, когда налажена партнерская связь, режиссер правильно объяснил задачу и актеры раскрепощены. Что конкретно из нашей импровизации осталось в финальном монтаже неизвестно. Дубли они, конечно, дублями, но потом склеят так, как склеят. То, что на мой вкус было очень крутое, возможно, не оставят.

Говорят, что во время работы с Гариком актеры часто раскалываются... У вас есть какой-то свой метод, способ сохранять спокойствие в такие моменты?

Насколько я помню, были дубли, когда раскалывались не только партнеры Гарика, но и сам Гарик. Причем сам от себя. Конечно, такое случается, особенно, если сцена классно придумана и обстоятельства начинают работать. У нас с Гариком была сцена, где мы дубля три раскалывались очень знатно. Потом, вроде бы просмеялся раз, два, третий уже как-то неловко, расколы автоматически заканчиваются и начинается работа. Какой-то специальной методики, позволяющей не раскалываться, просто не существует. Если ты раскололся, значит раскололся. Тут уже ничего не поможет, как бы ты сильно не пытался себя вернуть обратно внутренним текстом или другими мыслями. Это все будет на кадре. Я помню дубли, где я немножечко подкололся, это вроде бы незаметно. Но даже если ты о чем-то другом начинаешь думать, камера это улавливает. Секундное отвлечения тебя немного вышибает из того процесса, в котором ты находишься. Скрыть это довольно-таки сложно. Благо дело — не театр, а кино, режиссер может сказать: «Стоп! Заново!» И потом уже отснять дубль, который устроит всех и по всем критериям.

Верите ли вы, что люди и правда когда-нибудь научаться перемещаться во времени? А может уже научились?

Как в фильме «Назад в будущее» навряд ли. А если мы возьмем методики выхода из тела, то это уже существует. Люди занимаются различными практиками и могут попадать в иллюзорный мир прошлого или будущего. А вот так, чтобы бах, и 1812 год? Очень в этом сомневаюсь. Надо жить сегодняшним моментом, все, что было до и после — оно не про человека, а мы же должны жить здесь и сейчас. Знать историю — хорошо! Думать о будущем — тоже классно. А вот так, чтобы прямо машина времени? Маловероятно. Есть задачи на Земле попроще, которые до сих пор не могут решить.

Вы бы в какую эпоху отправились, если бы это было возможно, и почему?

Для начала вдарился бы в пиратство. 15 человек на сундук мертвеца и бутылка рома — это абсолютно моя тема. Бешеная романтика, корсары... Одна из моих любимых книг — это «Остров сокровищ». Мне нравится эта эстетика, хотя, понять, насколько классным было то время не представляется возможным и, вероятнее всего, оно было очень тяжелым и сложным для существования. Но антураж вокруг этого времени меня очень сильно манит. Я бы хотел оказаться в роли капитана, ну или боцмана, а может и кока. Неважно. Идти на абордаж, а потом со своей боевой командой отмечать победу — это очень круто.

Любите ли вы жанр фантастики? Если да, то какие сериалы или фильмы рекомендуете посмотреть?

Вероятнее всего люблю, но очень определенный. Мне нравится научная фантастика, подкрепленная фактами. Во времена моей юности, когда появились компьютеры, модемы, были такие замечательные игры Warcraft и StarCraft. Я из той категории людей, которые просто не переваривают тот же StarCraft, а предпочитают Warcraft. Условно, «Игра престолов» это же фантастика, она о прошлом, и мне этот проект нравится. Тот же «Интерстеллар» мне тоже нравится, но не до конца. Не очень во все это я верю: космос, черные дыры, обратная сторона Луны, Юпитер, Марс... Я понимаю, что люди летают на ракетах в космос, но... Фильм «Начало», вроде тоже фантастика, но настолько крутая, в которую ты абсолютно безоговорочно веришь, в тебе рождаются разные философские мысли. Такое кино мне очень по душе. Тот же сериал «Очень странные дела» тоже вроде фантастика, но немного историческая, охватывающая другие времена... Искусство кино, само по себе, немного фантастично. Но мне очень нравится, когда все приближено к реальности. Фантастика — это круто, а научная еще круче. Можно вспомнить классный фильм нашего режиссера Рустама Масафира «Скиф». Вроде картина о прошлом, но тоже фантастическая. Там создан мир, который то ли был, то ли не был. Тоже фантастика? Если да, то получается, фантастика, как жанр мне нравится.

«Гусар», с 5 октября в 20:00 на ТНТ