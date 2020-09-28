Жителям Казани рассказали, как правильно выбрать букмекерскую контору для ставок

Старая добрая мечта.... ставить на спортивные матчи, а потом поднимать кучу денег и тратить их, как это показывают в рекламе букмекерских контор... шутки шутками, а ведь это и в правду работает!

Вот только многие в это не верят. А знаете почему? А потому что те, кто только начал ставить, зачастую разочаровываются в отсутствии быстрого результата. Но отсутствию результата есть свои причины - к примеру, отсутствие элементарного опыта, стратегии действий. Более того, мало кто из подобных профанов вообще знает о принципах работы букмекеров. О том, как начать ставить и получать первые выигрыши - в нашем небольшом обзоре.

Итак, первое, на что должен обратить внимание будущий "победитель" - это на выбор букмекерской конторы (к примеру - one1xbet.ru). В интернете их сегодня - масса, но не все они одинаково хороши.

Надежную букмекерскую контору характеризует, в первую очередь, лицензия. Ну, это само собой разумеющиеся вещи, и объяснять их никому не нужно. Правда даже имеющие лицензии конторы могут урезать максимальные ставки, блокировать счета, при этом не разъяснив причину. Посему рекомендуется выбирать только проверенные конторы, которые уже давно на рынке, имеют хорошую репутацию и много положительных отзывов.

Следующий признак "хорошей" конторы - это коэффициенты. Чем меньше маржа букмекера, тем выше коэффициенты, а значит, и потенциальный выигрыш. Конечно, в случае одной ставки разница не очень-то большая, но в долгосрочной перспективе даже несколько сотых долей могут серьёзно увеличить выигрыш. И это, конечно же, надо учитывать.

Ещё один важный фактор при поиске конторы - это роспись. Чем больше выбор видов спорта и чемпионатов - тем лучше. Ведь беттер сможет выбрать наиболее предсказуемый исход матча, а значит, сделать верную ставку. По росписи можно будет найти самые выгодные ставки - на количество угловых или жёлтых карточек, общее число голов и т.д.

Следует обратить внимание и на разнообразие платёжных систем, которые предлагает контора. Чем их больше - тем проще пользователю будет совершать депозиты и выводить выигранные деньги.

Ну и, конечно же, надо выбирать наиболее технологичную платформу для ставок. Удобство пользования сайтом - это очень важный фактор. Неприятно, когда сайт зависает или долго открывается - это раздражает клиентов и заставляет их уйти куда-нибудь подальше.

Итак, мы дали Вам несколько советов на тему того, как выбрать наилучшую букмекерскую контору. Конечно, финальный выбор всегда за пользователем - но не обходите то, что мы Вам рассказали стороной. Малейшая оплошность в таком кропотливом и важном процессе может вызвать в дальнейшем громадное количество хлопот и неприятных ситуаций. Играйте и выигрывайте!