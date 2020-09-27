Экскурсовод из Крыма пожаловалась на туристов из Казани и назвала путешественников «необразованными»

Жители Крыма, занятые в туристической сфере, раскритиковали отдыхающих за необразованность и жадность.

Экскурсовод Светлана рассказала "Крым.реалии" о туристах из Казани, которые не знали, что Крым — это республика, а не город. Кроме того, в этом сезоне путешественники почти не покупали экскурсии и вообще "мало чем интересовались".

"Людям нужно поесть, попить и поваляться на море. То есть они необразованные", — возмутилась Светлана.

Она отдельно отметила отдыхающих, которые приезжают на собственных машинах. Они, по словам экскурсовода, не хотят платить за автобусные экскурсии и пытаются выведать, как им осмотреть достопримечательности бесплатно.