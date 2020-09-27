В Зеленодольском районе сгорела баня: двое мужчин погибли, а один молодой человек чудом спасся

В Зеленодольском районе Татарстана двое мужчин погибли при пожаре в бане. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Около десяти вечера пожарным сообщили о пожаре в частном доме в деревне Воронино. К приезду службы баня и рядом стоящий дом почти полностью сгорели, возник риск перекидывания огня на соседний дом.

В бане нашли сильно обгоревшие тела мужчин 46 и 49 лет. Еще к медикам обратился 21-летний молодой человек с ожогами. Предполагается, что он успел выпрыгнуть из горящего здания.

Баня могла загореться из-за ошибок в растопке печи. Общий ущерб не оценивается.