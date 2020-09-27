В Казани продолжается марафон митингов после выборов: сегодня пройдет еще один

Сегодня в сквере имени Тинчурина состоится митинг КПРФ, где политики предлагают обсудить многодневные выборы, состоявшиеся в Татарстане в начале сентября.

Ранее представители разных политических сил и экспертного сообщества настаивали, что многодневные выборы ведут к снижению эффективности наблюдения. Защитники такого формата голосования настаивали, что он необходим в пандемию коронавируса.

Митинг начнется в 13:00. Акция протеста согласована, о чем сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев. Добавим, коммунисты продолжают своего рода марафон акций протеста после выборов.