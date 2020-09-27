В Казани появился квест по маршруту «Казань романтичная»

В преддверии Всемирного дня туризма в столице Татарстана стартовал интерактивный квест по эксклюзивному маршруту «Казань романтичная». Участие в нем принимают пять команд по семь человек, маршрут проходит через шесть локаций города, связанных с различными романтичными историями. К примеру, участники квеста побывают в том самом месте, где встретился Габдулла Тукай со своей возлюбленной Зайтуной Мавлютовой, и в пекарне, где состоялась встреча Марии Деренковой и Максима Горького.

Квест «Казань романтичная» разработан в рамках федерального проекта «Прошагай город», организованного в 2019 году Фондом развития моногородов. Цель проекта заключается в том, чтобы на картах ведущих поисковых систем появились места, интересные туристам и жителям различных российских городов. В столице РТ основной темой квеста стали романтические отношения и любовные истории известных казанцев.

В рамках квеста также проводятся два конкурса – конкурс фотографий и видеороликов. Чтобы присоединиться к ним, участники квеста будут снимать локации маршрута «Казань романтичная» и выкладывать снимки в социальные сети. Призом за лучшие работы станет проживание в двухместном номере одного из лучших отелей города, а также месячный абонемент в спа-центр.

Церемония награждения самых сильных команд квеста пройдет сегодня, ориентировочно в 16.00. А победителей дополнительных конкурсов назовут 28 сентября.

Квест «Казань романтичная» разрабатывался при поддержке Комитета по делам детей и молодежи и Управления культуры.